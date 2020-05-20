Пищек подписал новый контракт с Боруссией Дортмунд

34-летний защитник Лукаш Пищек и дортмундская Боруссия согласовали продление контракта.

Договор поляка с "шмелями" пролонгирован еще на год – до 30 июня 2021-го, информирует официальный сайт клуба.

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Пищек планирует провести в составе Боруссии последний сезон, после чего завершит карьеру. Защитник присоединился к Дортмунду одиннадцать лет назад из Герты и стал настоящей легендой Вестфаленштадиона. В его активе 18 голов в 355 матчах за "черно-желтых", два титула чемпиона Германии и два Кубка.

Напомним, Лукаш Пищек в ноябре прошлого года провел свой последний матч за сборную Польши.

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