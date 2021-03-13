После вылета "Старой синьоры" от Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов СМИ заговорили о желании Криштиану Роналду вернуться в мадридский Реал. Конечно, об этом у наставника Юве Андреа Пирло расспросили журналисты.

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"С ним все в порядке. Это нормально, когда Криштиану разочаровывается, как и любой другой. Слухи – это тоже нормально. Он является наиболее важным игроком в мире вместе с Месси. Он всегда прекрасно демонстрирует свою преданность и доказывает свою важность", – цитирует Пирло Фабрицио Романо в своем Twitter.

К слову, с 2018-го года в футболке "бьянконери" португалец провел 121 поединок во всех турнирах, в которых отметился 92 мячами и 22 ассистами. С Ювентусом Криштиану по два раза выигрывал Серию А и Суперкубок Италии.

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