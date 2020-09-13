"Мне как можно скорее нужен центрфорвард. Впрочем, трансферное окно будет открытым еще долго, у нас будет время поработать до 4 октября.

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Криштиану в порядке, он показал это с Португалией и сегодня против Новары. Пустят ли фанатов на стартовый матч Серии А? Есть надежда, надеемся хотя бы на часть стадиона. Они нужны нам, а также всему итальянскому и европейскому футбольному движению", – приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, Ювентус начнет новый сезон 20 сентября домашним поединком против Сампдории.

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