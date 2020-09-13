Пирло выделил первоочередную цель Ювентуса на трансферном рынке
Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло признался, какая позиция является наиболее критической.
"Мне как можно скорее нужен центрфорвард. Впрочем, трансферное окно будет открытым еще долго, у нас будет время поработать до 4 октября.
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Криштиану в порядке, он показал это с Португалией и сегодня против Новары. Пустят ли фанатов на стартовый матч Серии А? Есть надежда, надеемся хотя бы на часть стадиона. Они нужны нам, а также всему итальянскому и европейскому футбольному движению", – приводит слова Пирло Sky Sport Italia.
Напомним, Ювентус начнет новый сезон 20 сентября домашним поединком против Сампдории.
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