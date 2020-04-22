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Пирло выбрал будущее место работы

00:54 21 Читати українською
Пирло выбрал будущее место работы
Андреа Пирло / LaPresse

Чемпион мира-2006, бывший полузащитник Брешии, Интера, Милана и Ювентуса Андреа Пирло поделился мыслями относительно старта собственной тренерской карьеры.

"Больше я склоняюсь к тому, чтобы тренировать взрослые команды, а не молодежные.

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Мне, считаю, нужна конкретная цель, к которой я мог бы стремиться. Хочу почувствовать адреналин игры, ответственность за результат. Думаю в связи с этим молодежные команды не подходят мне", – признался экс-хавбек в комментарии Il Nuovo Calcio.

Отметим, что в августе 2019 года Андреа Пирло начал обучение для получения диплома категории Pro в легендарном Коверчано.

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