Пирло впервые прокомментировал свое назначение главным тренером Ювентуса

Новоиспеченный наставник Ювентуса Андреа Пирло прервал молчание после неожиданной новости о своей новой должности.

"Я очень рад и горжусь тем, что удостоился такого уважения и доверия со стороны Ювентуса. Готов к этой потрясающей возможности!" – написал Пирло в Twitter.

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41-летний специалист подписал контракт с туринцами на 2 сезона. В июле Юве объявил о назначении Пирло наставником молодежной команды, но после увольнения Маурицио Сарри, – итальянца сделали главным тренером основы.

По итогам прошлого сезона Ювентус завоевал золотые медали Серии А, но вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов от Лиона на стадии 1/8 финала.

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