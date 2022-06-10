Легенда итальянского футбола Андреа Пирло после длинной паузы возвращается к тренерской работе.

43-летний специалист вскоре возглавит Карагюмрюк, утверждают инсайдер Фабрицио Романо и журналист Николо Скира.

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Итальянец уже согласовал детали контракта с турецким клубом, который сезон Суперлиги 2021/22 завершил на 8-й строчке турнирной таблицы. Андреа приступит к подготовке с Карагюмрюком к новой кампании, его контракт будет рассчитан до 2024 года.

Напомним, единственным тренерским опытом Пирло был Ювентус, который он возглавлял с августа 2020-го по май 2021-го.

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