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Пирло возглавит молодежку Ювентуса – президент клуба видит легенду тренером основной команды туринцев

13:24 - Читати українською
Пирло возглавит молодежку Ювентуса – президент клуба видит легенду тренером основной команды туринцев
Зинедин Зидан и Андреа Пирло / Фото UEFA

Президент Юве Андреа Аньелли хочет создать в туринском клубе своего "Гвардиолу".

Андреа Пирло в ближайшее время возглавит молодежную команду Ювентуса, сообщает Di Marzio.

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На этом посту 41-летний специалист заменит Фабио Пекью. По информации журналиста Фабрицио Романо, президент "Старой Синьоры" хочет, чтобы Андреа набрался опыта и через несколько лет возглавил главную команду туринского клуба.

Напомним, Пирло защищал цвета Юве в 2011-2015 годах. Сейчас главным тренером туринцев является Маурицио Сарри.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Андреа Аньелли Андреа Андреа Пирло
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