toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ПЕРВАЯ ЛИГА ДИНАМО КИЕВ

Пирло стремится вернуть Морату в Ювентус

06:00 - Читати українською
Пирло стремится вернуть Морату в Ювентус
Андреа Пирло и Альваро Мората / Фото ФК Ювентус

В лагере Ювентуса хотят видеть форварда Атлетико Альваро Морату.

Альваро Мората попал на радары туринского клуба, сообщает Calciomercato.

Арсенал рассматривает обмен игроками с Ювентусом

27-летний испанец является приоритетом для усиления атакующей линии Юве, в шорт-листе главного тренера также находятся нападающий Наполи Аркадиуш Милик и представитель Ромы Эдин Джеко.

Напомним, Альваро уже имеет опыт выступлений за туринцев, он защищал цвета Юве в 2014-2016 годах. В прошлом сезоне Ла Лиги Мората провел 34 матча, в которых отметился 12-ю голами и двумя ассистами.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ

blog_ava
Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів
00:23
5614
Теги
Атлетико Атлетико Трансферы Италия Трансферы Ювентуса Эдин Эдин Джеко Альваро Альваро Мората Аркадиуш Аркадиуш Милик Ювентус Ювентус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
19
мин
Барселона
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?