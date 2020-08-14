Пирло стремится вернуть Морату в Ювентус

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Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
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Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонівЛига чемпионов — 00:23 5614
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Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетелаПервая лига — 13 авг 21558
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Малиновский разозлил Гасперини с ПСЖ, но наиграл на суперклуб: в Италии озвучили главную претензию к украинцу в ЛЧЛига чемпионов — 13 авг 40856
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Окружение Роналду отреагировало на информацию о трансфере Криштиану в БарселонуИспания — 13 авг 5139