Пирло станет ассистентом Роберто Манчини в сборной Италии

Легенда сборной Италии Андреа Пирло будет помогать главному тренеру национальной команды Роберто Манчини.

Экс-игрок Милана, Ювентуса и сборной Италии Андреа Пирло вошел в тренерский штаб Роберто Манчини в национальной команде, сообщает Football-Italia.

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По информации издания, Федерация футбола Италии уже отправила официальное предложение Пирло и тот согласился.

Напомним, что 39-летний Пирло завершил карьеру в ноябре прошлого года, когда у него закончился контракт с клубом MLS Нью-Йорк Сити.

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