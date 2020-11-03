С приходом Андреа Пирло на пост главного тренера Бернардески начал получать крайне мало игровой практики и готов перейти в другой клуб, сообщает Il Bianconero.

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Летом Юве подписал игрока с похожими характеристиками – Федерико Кьезу. Именно на него сейчас делают ставку в Турине. Бернардески перед Евро не хочет быть в глухом запасе, поэтому в январе постарается перейти в другой клуб.

Напомним, что Бернардески перешел в Ювентус из Фиорентины летом 2017 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро. В прошлом сезоне хавбек провел на поле 38 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи. Ювентус стал чемпионом Италии, однако выступления в Лиге чемпионов завершил на стадии 1/8 финала.

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