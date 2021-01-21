"Я очень рад завоевать первый трофей в статусе тренера – это совсем не то, что выиграть трофей в роли игрока. Это даже лучше, поскольку я возглавляю прекрасную команду и работаю в большом клубе. Прекрасные ощущения.

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Такое, чтобы обе команды хорошо играли в финале, бывает нечасто. Было важно победить, и когда играешь с такой страстью, как мы, то удача тебе благоволит. Хотели доказать, что мы не проигравшая Интеру команда.

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Я расстроен из-за того, что Гаттузо не победил, но счастлив за себя. Сегодня мы с ним были слишком сосредоточены на игре, чтобы обмениваться шутками! После матча с Интером мы получили много критики, учитывая все, чего мы достигли в этом сезоне. Я рад, что трофей сегодня наш. Прессе легко превозносить людей и растаптывать их. Я привык к этому, в течение игровой карьеры у меня были взлеты и падения.

Я знаю, что за спиной у меня большой клуб, поэтому могу сосредоточиться на работе. Критика неизбежна, если ты появляешься из ниоткуда и начинаешь тренировать Ювентус, но за меня и команду все скажут результаты", – заявил Пирло в эфире Rai Sport.

Отметим, что Ювентус уверенно одолел Наполи в поединке за Суперкубок Италии. Голами отметились Роналду и Мората.

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