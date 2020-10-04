"Мы попали в очень хорошую группу. Противостоять Барселоне всегда интересно, ведь это добавляет ответственности и концентрации нашим игрокам.

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Мы знаем, что впереди много игр, но есть одна хорошая новость – думаю, хорошо, что мы проведем первый матч в Киеве. В октябре там не так холодно, как в декабре. Возможно, хотя бы так мы не будем играть на снегу или льду", – приводит слова Пирло Tuttosport.

Напомним, Динамо будет принимать Ювентус 20 октября. В параллельном матче первого тура группы G Ференцварош поедет в гости к Барселоне.

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