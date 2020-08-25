Пирло провел первую тренировку во главе Ювентуса

Легенда Ювентуса Андреа Пирло провел первую тренировку во главе "бьянконери".

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"Первый день прошел замечательно. Это было хорошее начало, поэтому мы надеемся, что все будет становиться еще лучше", – прокомментировал свой маленький дебют Пирло.

В соответствии с протоколом по предотвращению распространения COVID-19 "старая синьора" тренировалась в небольших группах. Маттейс де Лигт и Дибала продолжают восстанавливаться от травм, поэтому участие в тренировке не принимали.

Напомним, Пирло стал главным тренером Ювентуса этим летом, сменив на посту Маурицио Сарри. Игор Тудор стал его первым заместителем. Двое других ассистентов – Роберто Баронио и Антонио Гальярди.

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