"Первый тайм получился хорошим, жаль, что мы не забили только один гол. Под конец мы устали, но мы сохраняли сосредоточенность и контролировали все ситуации, включая контратаки Сампдории. Потребуется время, чтобы совместить все идеи об игре. Я не хочу просто копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Но я хочу взять что-то от команд, которые меня вдохновляли.

Дебют Пирло в видеообзоре матча Ювентус – Сампдория – 3:0

У нас было не так много времени, поскольку предсезонная подготовка началась поздно, а потом все разъехались по сборным. У нас был только один товарищеский матч, но старт сезона получился хорошим. Мы продолжим работать.

Отдых Роналду? Мы думали об этом, обсуждали это. Пока он не устал, мы только начали, но, когда дело дойдет до менее важных игр, мы постараемся дать ему отдохнуть. Он очень умный парень, который очень хорошо знает свое тело, поэтому он понимает, когда нужно отдохнуть", – приводит слова Пирло Football-Italia.

Напомним, Ювентус под руководством Пирло начал с разгромной победы над Сампдорией (3:0), а один из голов в активе Роналду.

Ювентус в первом матче Пирло разгромно победил Сампдорию – роскошный гол дебютанта и "бильярд" от Роналду