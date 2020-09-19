"Мы все ждем нового центрфорварда, но впереди еще много времени, трансферное окно открыто, а каждая команда испытывает схожие проблемы. Мы не спешим.

Куман окончательно указал Суаресу на двери – друг Месси и заслуженный ветеран вне заявки на премьеру сезона

Процедура получения итальянского паспорта небыстрая, поэтому Суарес вряд ли станет центрфорвардом Ювентуса", – цитирует Пирло издание Reuters.

Напомним, с приходом Рональда Кумана в Барселону отношения между ним и Суаресом ухудшились – с первого дня в должности тренер дал понять, что уругваец ему не нужен. Луис спешит получить гражданство Италии, чтобы подписать контракт с Ювентусом, однако, скорее всего, через бюрократические преграды не успеет сделать это в установленные сроки (до 6 октября).

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