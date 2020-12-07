"Кого хотел бы переманить к себе? Луческу (смеется – прим. Футбол 24). А если говорить об игроках, то все они молоды, хотя и выступают за свою национальную сборную.

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Особенно выделяется молодая линия защиты. Я высоко оцениваю талант каждого, хотя слабые стороны мы тоже изучили. Луческу взял бы себе в помощники, только так", – рассказал Пирло в комментарии телеканалу "Футбол".

Напомним, Ювентус дважды одолел Динамо на групповом этапе Лиги чемпионов – 2:0 в Киеве и 3:0 в Турине.

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