"Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая умеет играть в футбол и опережает нас в развитии. У них есть футболисты, которые привыкли так играть, а у нас много исполнителей проводили всего лишь второй матч в Лиге чемпионов.

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Думаю, эта игра поможет нам вырасти. Надеюсь, некоторые из ключевых игроков скоро вернутся в строй, трудно проводить несколько матчей подряд одним составом. Артур, Бентанкур, Рабьо и другие игроки еще очень молоды, но мы хотим набраться опыта и как можно скорее начать играть на равных с такими командами, как Барселона", – цитирует Пирло сайт UEFA.

В группе G Барселона лидирует с 6-ю очками, Ювентус – 2-й (3 балла).

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