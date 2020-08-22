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Пирло пригласил легенду Милана в Ювентус

14:32 - Читати українською
Пирло пригласил легенду Милана в Ювентус
Алессандро Неста / Фото из открытых источников

Легендарный игрок Милана и Лацио Алессандро Неста получил неожиданный вариант продолжения тренерской карьеры.

Андреа Пирло предложил экс-игроку Милана Алессандро Несте войти в его тренерский штаб, сообщает Corriere dello Sport.

Экс-тренер Милевского официально покинул Хайдук – специалист станет ассистентом Пирло в Ювентусе

По информации источника, Неста, который сейчас возглавляет Фрозиноне, серьезно рассматривает предложение о дальнейшом сотрудничестве. Ранее стало известно, что ассистентом Пирло в Ювентусе будет Игор Тудор – экс-тренер Милевского.

Отметим, что Неста и Пирло вместе выступали за Милан в течение почти десяти лет и есть хорошими друзьями. Андреа недавно возглавил Ювентус после отставки Сарри, а вот Алессандро с 2019 года тренирует Фрозиноне, которому не удалось выйти в Серию А в этом сезоне.

Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006

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Италия Милан Милан Фрозиноне Фрозиноне Алессандро Алессандро Неста Андреа Андреа Пирло Ювентус Ювентус
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