Пирло пренебрег предложениями из АПЛ и Серии А ради работы в молодежке Ювентуса

"Я горжусь тем, что начал карьеру тренера и надеюсь испытать те эмоции, которые я имел как игрок. Я не могу дождаться начала, потому что годы после моего выхода на пенсию заставили меня понять, что это тот путь, которым я хотел двигаться вперед. Я очень рад, что вернулся в Ювентус.

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Я также получал предложения из АПЛ и Серии А, но решил, что Ювентус – лучшее место для начала. Мне нужно объяснить ребятам, что на самом деле означает Ювентус. Каждый, кто играет против нас, захочет выиграть еще больше, и мы должны каждый раз доказывать себе, на что способны", – приводит слова Пирло Football-italia.

Напомним, чемпион мира 2006 года завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2017-го.

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