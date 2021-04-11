"Все тренеры должны чувствовать, что надо проявлять себя каждый божий день. Не говоря уже обо мне, который проводит первый год в качестве тренера. Футбол был моей мечтой с детства, и я буду продолжать усердно работать над его совершенствованием.

Раздраженный Роналду снова выбросил "сувенир" на газон – фанаты Ювентуса возмущены

Пока за этот сезон я бы поставил себе 6 баллов из 10 возможных. Я знаю, что должен делать больше, и если не достигаешь определенных результатов, тренер первым берет на себя ответственность. Моя идея в футболе – доминировать и давить на соперников. По ряду причин мы не смогли полностью реализовать ее, но команда хочет большего, и мы продолжим работать над этим", – приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, Ювентус вылетел от Порту из 1/8 ЛЧ, а в Серии А сохраняет лишь призрачные шансы защитить титул. Единственная надежда на трофей – финал Кубка Италии против Аталанты.

Ювентус уверенно одолел Дженоа и вплотную приблизился ко второму месту, Лацио в добавленное время вырвал победу у Вероны