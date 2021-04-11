Пирло поставил себе скромную оценку за первый сезон в статусе тренера
Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло понимает, что нынешние результаты команды далеки от максимума.
"Все тренеры должны чувствовать, что надо проявлять себя каждый божий день. Не говоря уже обо мне, который проводит первый год в качестве тренера. Футбол был моей мечтой с детства, и я буду продолжать усердно работать над его совершенствованием.
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Пока за этот сезон я бы поставил себе 6 баллов из 10 возможных. Я знаю, что должен делать больше, и если не достигаешь определенных результатов, тренер первым берет на себя ответственность. Моя идея в футболе – доминировать и давить на соперников. По ряду причин мы не смогли полностью реализовать ее, но команда хочет большего, и мы продолжим работать над этим", – приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, Ювентус вылетел от Порту из 1/8 ЛЧ, а в Серии А сохраняет лишь призрачные шансы защитить титул. Единственная надежда на трофей – финал Кубка Италии против Аталанты.
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