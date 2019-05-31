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Пирло получит тренерскую лицензию в ближайшее время

12:27 11 Читати українською
Пирло получит тренерскую лицензию в ближайшее время
Андреа Пирло / Фото из соцсетей

Бывший Лидер сборной Италии Андреа Пирло вскоре может начать карьеру наставника.

"Скучаю ли я за футболом? Нет, я в порядке. Я решил завершить карьеру в идеальный момент. Я чувствовал себя усталым, мне досаждала боль, поэтому время было соответствующим.

Пирло признался, что имел предложения от двух английских грандов – известны причины срыва трансферов

Сейчас я не скучаю по игре. Мне и дома хорошо. Работаю экспертом на телевидении, но не трачу на это слишком много времени. Люблю побыть с семьей, с друзьями.

Хожу на тренерские курсы. В сентябре я получу последнюю лицензию, а затем, вероятно, смогу тренировать", – цитирует Пирло Daily Mail.

Напомним, Андреа Пирло объявил о завершении карьеры игрока в 2017 году. Последним клубом итальянца был Нью-Йорк Сити.

Андреа Пірло – Геній, який відіграв 23 роки, божеволів в Україні, шокував секретом Індзагі та називає вчителем Луческу

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Теги
Италия Андреа Пирло Андреа Пирло Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
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