"За последние годы произошло много изменений. Я не лучший эксперт, чтобы их объяснять. Наш президент находится на передовой, он и станет тем, кто объяснит ситуацию, как делают и другие президенты клубов в эти дни.

"Я никогда не видел человека, который бы так много врал": Чеферин назвал главного "предателя" после создания Суперлиги

Аньелли посетил расположение команды сегодня утром. Мы видим президента почти каждый день, он всегда был близок к команде. Аньелли объяснил нам суть проекта и дал нам большую уверенность, но, как он сказал, для нас самое важное – продолжать работать.

Есть разные оценки по поводу Суперлиги, но не мне об этом говорить. Мы уверены в будущем, потому что у Ювентуса есть современный президент, который умеет давать объяснения по поводу таких вещей. И это верно.

Мы сконцентрированы только на то, что сейчас должна делать команда. Мы думаем о настоящем и хотим попасть в Лигу чемпионов. То, о чем мы говорили сейчас, – это проект для будущего. Я думаю только о том, чтобы хорошо завершить сезон. Моя цель – попадание Ювентуса в топ-4 и победа в Кубке Италии", – цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило