"Президент предупредил меня, что эта встреча состоится. Есть вещи, которые не связаны с футболом. Между Аллегри и Аньелли сохраняются дружеские отношения.

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Если я поужинаю с Мальдини, это не значит, что я стану тренером Милана. Я каждый день общаюсь с Аньелли. Мы разговариваем обо всем. Он уверен во мне, и это вселяет спокойствие", – цитирует Пирло Corriere dello Sport.

Напомним, вылет Юве из Лиги чемпионов и 4-ступенька в Серии А спровоцировали слухи о возможной замене Пирло на тренерском мостике туринцев.

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