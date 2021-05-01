Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 34-го тура Серии А против Удинезе и прокомментировал ситуацию с угрозами в адрес своего сына.

"Роналду сыграет в атаке в паре с Дибалой, потому что Мората не в лучшем состоянии. Он спокоен и хорошо тренируется. Я в порядке. Мы с руководством общались, и это произошло не впервые. Я спокоен. Мы осознаем, что пришло очень важный момент. Предстоит разыграть еще 15 очков и провести финальный матч за Кубок Италии. Все эти игры имеют огромное значение. Мы сконцентрированы на предстоящем матче.

Сыну Пирло присылают смертельные угрозы из-за работы отца в Ювентусе

Угрозы в адрес сына? Я уже много лет в футболе и знаю, что такое публичность. Мне жаль, что с моим сыном так получилось, ведь он вообще не связан с этой ситуацией. Но ему не следует обращать внимание на тех, кто скрывается за клавиатурой. Он должен смотреть вперед", – приводит слова Пирло официальный твиттер Ювентуса.

Напомним, сын наставника Ювентуса начали отправлять сообщения с пожеланием смерти ему и Андреа Пирло за неудачных результатов клуба. Специалист возглавил Юве летом. Туринцы вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 финала, а после 33-х туров Серии А Ювентус расположился на 4-й строчке.

Ліверпуль та Ман Юнайтед у запеклому дербі, Маліновський випробує тренера для Шахтаря – топ-матчі великоднього вікенду