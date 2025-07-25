Экс-игрок Милана и Ювентуса Андреа Пирло вернулся к работе после отпуска.

Андреа Пирло возглавил футбольный клуб Юнайтед из ОАЭ. Об этом сообщает Фабрицио Романо. Подробности сделки не разглашаются.

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Пирло начал свою тренерскую карьеру в 2020 году. Планировалось, что он будет работать с молодежкой Ювентуса, но итальянцу быстро доверили первую команду туринцев. Впрочем, это не увенчалось успехом. После отъезда из Турина Пирло возглавил Карагюмрюк. В Турции итальянец задержался лишь на год.

Последним клубом Андреа была Сампдория, которую он покинул в августе 2024 года после неудачного старта.

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