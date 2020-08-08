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Пирло официально возглавил Ювентус

21:17 - Читати українською
Пирло официально возглавил Ювентус
Андреа Пирло / Reuters

Легендарный Андреа Пирло сделал серьезный шаг в своей тренерской карьере, став наставником Ювентуса.

Андреа Пирло подписал контракт с Ювентусом сроком на 2 года, информирует официальный сайт туринцев.

Ювентус официально уволил Сарри

Добавим, что Пирло является легендой итальянского футбола, он известен своими выступлениями за Милан, Ювентус и национальную сборную. Цвета туринцев экс-хавбек защищал в 2011-2015 годах, и в каждом сезоне выигрывал золотые медали Серии А. Пирло уже начал свою тренерскую карьеру, возглавив молодежку "старой синьоры" 30 июля этого года.

Напомним, Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона. Специалист выиграл лишь чемпионат Италии с туринцами, проиграв финал Кубка Италии и Суперкубок.

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