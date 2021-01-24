"Победа в Суперкубке Италии подарила нам энтузиазм и эйфорию, что позволило нам хорошо тренироваться, несмотря на усталость в последние несколько дней. Мы уже думаем о целях на будущее, и мы готовы к матчу с Болоньей.

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Это не меняет моего энтузиазма, поскольку я чувствовал то же самое с первого дня. Трофей ничего не меняет для меня, я хочу выиграть больше.

У нас были взлеты и падения, как и у любой другой команды в этом сезоне. Это из-за сжатого календаря и отсутствия предсезонной подготовки. Все чувствуют ментальную усталость, нелегко сохранять концентрацию по 90 минут каждые три дня, но мы работаем над этим", – цитирует Пирло Football Italia.

К слову, "Старая синьора" обыграла Наполи в финале Суперкубка Италии (2:0), а для наставника Юве это был первый трофей в тренерской карьере. Уже сегодня, 24 января, подопечные Андреа Пирло встретятся с Болоньей в рамках 19-го тура Серии А.

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