Летом клуб не смог удовлетворить двух просьб Маэстро, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Пирло разочарован игроком сборной Италии и хочет продать его уже зимой

Пирло хотел видеть в команде форварда Эдина Джеко и хавбека Мануэля Локателли. Рома отказалась отпускать боснийца, поскольку не нашла ему замену. Проблемой же игрока Сассуоло стала цена. "Нероверди" требовали за Локателли 40 млн евро, которые Ювентус не мог себе позволить. Пирло пришлось довольствоваться запасными вариантами – из Атлетико взяли Альваро Морату, а из Шальке прибыл Уэстон Маккени.

Напомним, Ювентус не слишком уверенно начал сезон 2020/21. Туринцы после 7 туров занимают лишь пятую строчку Серии А, в Лиге чемпионов одолели Динамо и Ференцварош, но проиграли Барселоне.

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