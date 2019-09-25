Пирло назвал своего преемника – он никогда не играл в Италии

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло следит за текущим состоянием дел в европейских клубах.

"Единственный, кто, возможно, похож на меня, это Фрэнки де Йонг. В стиле игры Пьянича также есть некоторое сходство со мной, но мы разные, у каждого свои подходы", – цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Radio Bianconera.

Пирло получит тренерскую лицензию в ближайшее время

Напомним, Фрэнки де Йонг летом перешел из Аякса в Барселону. В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний полузащитник провел 6 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Пирло завершил свою карьеру в 2017 году. 40-летнему экс-хавбеку удалось провести 116 матчей за сборную Италии.

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