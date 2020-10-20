Матч между Динамо и Ювентусом стал знаковым для обоих наставников.

Ювентус победил Динамо со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Поединок был историческим для обоих тренеров – Луческу дебютировал в ЛЧ с Динамо, а Пирло провел первый поединок в самом престижном турнире Европы в статусе тренера в своей карьере. Однако для румына встреча завершилась с горьким привкусом – Мирча потерпел первое поражение за три месяца в Динамо.

Заметим, что Луческу до этого провел 10 официальных матчей (8 побед и 2 ничьи) во главе "бело-синих".

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