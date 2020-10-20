Пирло нанес первое официальное поражение Луческу в Динамо – тренер Ювентуса успешно дебютировал в Лиге чемпионов
22:20 - Читати українською
Матч между Динамо и Ювентусом стал знаковым для обоих наставников.
завершено
Альваро Мората 46’
Альваро Мората 84’
46’ Альваро Мората
84’ Альваро Мората
Ювентус победил Динамо со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча
Поединок был историческим для обоих тренеров – Луческу дебютировал в ЛЧ с Динамо, а Пирло провел первый поединок в самом престижном турнире Европы в статусе тренера в своей карьере. Однако для румына встреча завершилась с горьким привкусом – Мирча потерпел первое поражение за три месяца в Динамо.
Заметим, что Луческу до этого провел 10 официальных матчей (8 побед и 2 ничьи) во главе "бело-синих".
Ювентус переиграл Динамо в матче ЛЧ – Луческу молниеносно нашел виновного, палач Украины оформил дубль
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter