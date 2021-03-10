"Когда допускаешь четыре серьезные ошибки в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, ты выбываешь. Мы не восприняли неправильно удаление игрока Порту. Все, что мы могли делать, это пытаться растянуть их, перемещая мяч с фланга на фланг, насытив штрафную игроками. Так и приходят голы.

Ювентус – Порту – 3:2 – видео голов и обзор матча

Потребуется несколько дней, чтобы оставить мысли об этой игре, но потом мы должны подходить к каждому матчу с верным настроем, осознавать, что еще только март и у нас есть время подняться выше в таблице Серии А.

Мы хорошо начали игру, могли сразу повести в счете после момента Мораты. Гола не случилось, потом была ошибка с пенальти, мы могли пропустить и второй, однако во втором тайме сыграли как надо, дополнительный игрок тоже в этом помог.

Я не думаю, что наша проблема в дебютах. Мы понимали, что Порту будет так играть, игра бы изменилась, если бы мы забили в стартовые минуты. Когда пропускаешь, матч становится совсем другим", – приводит слова Пирло Football-Italia.

Напомним, Ювентус победил Порту (3:2), однако по сумме двух матчей именно португальцы вышли в следующий раунд.

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