Победитель прошлого чемпионата (Ювентус) и действующий обладатель Кубка Италии (Наполи) сыграют за Суперкубок 20 января в Реджо-Эмилии на Мапеи Стэдиум, сообщает пресс-служба Серии А.

Отметим, что даже в условиях пандемии итальянцы расширяют географию Суперкубка. После двух лет в Саудовской Аравии матч снова проведут на Апеннинах. Причем домашняя арена Сассуоло впервые удостоилась такого права.

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Рекордсменом остается Милан, где Суперкубок разыгрывали 11 раз. Всего в Италии этот матч проводили 21 раз. Кроме Милана, команды также играли в Турине (4), Риме (4), Неаполе (1) и Генуе (1). За пределами страны за трофей играли 11 раз: четыре – в Китае, дважды в США, Катаре и Саудовской Аравии, а также однажды игра состоялась в Ливии.

Добавим, что матч за Суперкубок может стать первой дуэлью для бывших партнеров, а ныне наставников Ювентуса и Наполи – Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо. Это должно было произойти еще в 3 туре нынешнего сезона, но тогда неаполитанцам запретили лететь в Турин из-за вспышки коронавируса, а позже "бьянконери" получили техническую победу.

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