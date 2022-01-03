Польша активно ищет нового тренера после бегства Пауло Соузы в Бразилию. Кроме Фабио Каннаваро, имя которого звучало раньше, претендентом на должность наставника "Кадры" стал и другой итальянец. Речь идет об Андреа Пирло, который сам предложил свои услуги Польскому футбольному союзу, сообщает Sportowe Fakty.

Луческу заметили в одной из частных клиник – у тренера Динамо возможны проблемы со здоровьем

"Маэстро" так и не дождался предложений после ухода из Ювентуса, поэтому готов попробовать свои силы во главе сборной Польши. Пирло отдает себе отчет, что перед ним будет стоять четкая задача – вывести команду на Мундиаль в Катаре, а на подготовку к ее выполнению есть всего 3 месяца. Однако шансы на назначение 42-летнего итальянца пока оценивают не слишком высоко. Впрочем, ждать осталось недолго – имя нового наставника национальной команды Польши будет объявлено до 19 января.

Тренерская карьера Пирло пока ограничивается работой в Ювентусе, где бывший одноклубник Андрея Шевченко выиграл Кубок и Суперкубок Италии. В более важных турнирах дела обстояли хуже – 4 место в Серии А 2020/21 и вылет от Порту в 1/8 финала ЛЧ.

Напомним, соперником "Кадры" в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат мира станет сборная России. Матч пройдет 24 марта, поляки сыграют на выезде.

Похмелье чемпионов Европы, фиаско Роналду, неожиданность с Альбиона угрожает Украине – ревю европейского отбора на ЧМ