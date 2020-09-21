Руководители итальянского футбола еще перед началом сезона сообщили об изменениях в интерпретации правил. Функционеры решили, что в матчах слишком много свистков из-за игры руками. В новом сезоне "легкие" нарушения не будут фиксироваться.

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Отмечается, что фол будет назначен, если игра рукой существенно повлияла на исход эпизода. Это касается как действий в защите, так и в нападении. Отныне не все попадания мяча в руку у игроков нападения будут наказываться.

Увидеть новые правила в действии можно было уже в первом матче Ювентуса. Это спровоцыровало небольшой скандал, ведь в Италии до сих пор обвиняют туринцев в так называемой работе с арбитрами. Эпизод случился на 44-й минуте, когда Бонуччи пытался помешать пробить Бонаццоли, и мяч попал в руку защитника "бьянконери". Главный рефери Марко Пиччинино фола не углядел.

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La Gazzetta dello Sport опубликовала разъяснения эпизода от судейского департамента. Отмечается, что расстояние между игроками была слишком малым, а мяч не летел в сторону ворот, поэтому фол был справедливо не зафиксирован. В то же время культовое издание выражает надежду, что подобная трактовка действительно станет трендом, а не будет проявляться лишь эпизодически.