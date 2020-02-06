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Пирло, Бонек и президент Малиновского пополнили Зал славы итальянского футбола

11:00 27 Читати українською
Пирло, Бонек и президент Малиновского пополнили Зал славы итальянского футбола
Андреа Пирло / Фото Bleacher Report

В Италии традиционно выбрали легенд, которые оставили значительный след в истории местного футбола.

Легенда Серии А Андреа Пирло, бывший хавбек Ювентуса и Ромы Збигнев Бонек и экс-тренер ряда итальянских клубов Карло Маццоне будут введены в Зал славы местного футбола, сообщает официальный сайт федерации.

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Стоит отметить, что в этот список выдающихся деятелей футбола также попал президент Аталанты Антонио Перкасси, который лично летом настаивал на трансфере украинского хавбека Руслана Малиновского, несмотря на сомнения главного тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

Официальная церемония ввода в Зал славы состоится 4 мая.

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Теги
Италия Андреа Пирло Андреа Пирло Руслан Малиновский Руслан Малиновский Збигнев Бонек Серия А
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