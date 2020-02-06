Пирло, Бонек и президент Малиновского пополнили Зал славы итальянского футбола

В Италии традиционно выбрали легенд, которые оставили значительный след в истории местного футбола.

Легенда Серии А Андреа Пирло, бывший хавбек Ювентуса и Ромы Збигнев Бонек и экс-тренер ряда итальянских клубов Карло Маццоне будут введены в Зал славы местного футбола, сообщает официальный сайт федерации.

Наставник Малиновского Гасперини признан тренером года в Италии

Стоит отметить, что в этот список выдающихся деятелей футбола также попал президент Аталанты Антонио Перкасси, который лично летом настаивал на трансфере украинского хавбека Руслана Малиновского, несмотря на сомнения главного тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

Официальная церемония ввода в Зал славы состоится 4 мая.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів