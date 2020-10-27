"Бонуччи почувствовал слабость еще в игре с Динамо. Вчера вечером это повторилось, он точно не сыграет против Барселоны. Состояние Бонуччи мы оценим утром, хотя все выглядит не очень оптимистично. Завтра утром мы увидим, кто есть в расположении и попробуем что-то сделать.

Ювентус – Барселона: Дель Пьеро дал несколько советов Пирло перед матчем Лиги чемпионов

Барселона , сильная команда с квалифицированными футболистами. Нам предстоит провести хорошую игру. Хотя у нас не будет наших защитников, мы попробуем компенсировать эти потери. Завтра многим футболистам придется жертвовать собой ради команды.

Месси – часть истории мирового и современного футбола, он и Роналду делают удивительные вещи в течение 15 лет. Я до этого противостоял ему в статусе игрока, и завтра будет первая игра как для тренера. Надеюсь на то, что это будет не один из лучших вечеров Месси", – цитирует Пирло Sportmediaset.

Роналду мріє про битву з Мессі, великі надії Зінченка, Шахтар не залишив Реалу права на помилку – вершки 2 туру ЛЧ