Пирич: Отсутствие тренерского опыта у Раванелли? Посмотрите на сборную Хорватии

Президент киевского Арсенала Ивица Пирич считает, что приход Раванелли на тренерский мостик новичка УПЛ является историческим событием для украинского футбола.

"Сегодня весь мир будет писать о том, что Раванелли отказался от работы в Ювентусе и будет работать здесь, в Украине", – сказал он во время презентации нового наставника Арсенала в пятницу.

Пирич не считает проблемой отсутствие большого тренерского опыта и достижений в Раванелли.

Раванелли официально подписал контракт с киевским Арсеналом

"Вы видели матч Хорватия – Аргентина. Тренер сборной Хорватии не имеет значительного опыта, никогда не тренировал такие команды, как сборная Хорватии, но вы сами видели результат", – подчеркнул он.

Президент Арсенала также отметил, что клуб планирует развивать свою академию, чтобы, в частности, "устраивать молодых украинских футболистов за границу".