Пирич: Не хочу играть в грязные игры, свои деньги Литовченко получит

Президент Арсенал-Киев Ивица Пирич заверил, что бывший наставник "пушкарей" Сергей Литовченко получит деньги, которые клуб ему задолжал.

"Арсенал финансирую я, Москаленко и еще два моих друга. Мы это делаем с помощью собственных сил. Деньги нам не падают с неба. Недавно рассчитались с футболистами и тренерским штабом по зарплате.

Да, с Литовченко мы еще не закрыли финансовый вопрос, но вскоре это сделаем. Мы никого не обманывали и делать этого не собираемся. Я действительно обещал, что закрою перед ним долги, но не называл конкретную дату. Нужно немного потерпеть. Ни ему, ни другим бывшим футболистам, которые ушли из клуба, мы не останемся должны. В этом могу вас заверить. Вы знаете, я читал, что Литовченко нормальный человек и со своей стороны мы тоже могли бы кое-что о нем рассказать, но я не хочу заниматься грязными делами.

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Если Сергей Викторович о чем-то говорит, то должен отвечать за свои слова. Что на самом деле является правдой, я знаю, но не хочу играть в эти игры. Литовченко свои деньги получит. Я ему сказал: "У тебя есть семья, у меня она тоже есть. Ни я, ни Москаленко, никто тебя не будет обманывать. Просто пойми, что Арсенал мы финансируем за счет своих вложений".

У нас нет серьезных спонсоров или олигарха, который дает нам деньги, а мы не хотим ему отдавать. Понимаете разницу? Слышал, что Литовченко хочет обращаться в Палату споров ФФУ. Скажу откровенно, мы не хотим доводить до этого дело. Арсенал не хочет судиться. Никто не отказывается выплачивать задолженность Литовченко по зарплате. Нужно немного потерпеть.

Сергей Викторович мы предлагали остаться в Арсенале помощником Раванелли, но он отказался. Это правда. Все остальное о чем он рассказывал, не хочу комментировать. Подчеркну, что мы с ним нормально разошлись. Я разговаривал не только с Литовченко, но и с его юристом. Не понимаю, что он хочет получить, давая скандальные интервью? Может себя пропиарить?

Мы ему не отдавали трудовую книжку? Не знаю. Этот вопрос он решал с директором клуба Александром Москаленко. На провокации Литовченко реагировать не буду. Мы с ним играли в одной команде, затем он возглавлял Арсенал. Если он решил уйти, то это его право. Не хочу ни с кем ругаться. Желаю ему успеха в тренерской карьере", – рассказал Пирич Footboom.

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