Пирич: Арсенал-Киев заплатит долг Литовченко

Президент Арсенала-Киев Ивица Пирич прокомментировал "Футбол 24" решение Палаты по разрешению споров ФФУ относительно незаконности расторжения контракта с Сергеем Литовченко и выплату ему компенсации.

Он заверил, что клуб выплатит деньги, которые должен Литовченко, а также отметил, что руководство Арсенала не выгоняло этого тренера из команды.

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"Мы не отказываемся от того, что мы ему должны деньги. Но он идет к этому не совсем правильным путем, но я не хочу об этом говорить. Мы никогда его не убирали из команды, хотели, чтобы он работал с Раванелли, но он не захотел. Это правда. А деньги мы ему заплатим", – сказал он в комментарии "Футбол 24".

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