Пирес: Депай хочет вернуться в АПЛ

Бывший хавбек Арсенала Робер Пирес прокомментировал будущее форварда Лиона Мемфиса Депая.

"Депай хочет вернуться в АПЛ, ведь чувствует, что имеет незаконченное дело в Англии.

30 моментів, які зробили Роналду легендою: 8 голів українцям, приниження Росії, перемога над Шевченком у фіналі ЛЧ

Ему кажется, что он не получил шанса во время своего пребывания в Манчестер Юнайтед, чтобы остаться надолго, учитывая очень молодой возраст и проблеск невероятного таланта.

Возможно, он хочет вернуться в Манчестер Юнайтед, или будет мотивирован доказать им свой класс, выступая в составе одного из соперников", – сказал Пирес bwin.