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Пирес: Депай хочет вернуться в АПЛ

12:56 26 Читати українською
Пирес: Депай хочет вернуться в АПЛ
Мемфис Депай / соцсети

Бывший хавбек Арсенала Робер Пирес прокомментировал будущее форварда Лиона Мемфиса Депая.

"Депай хочет вернуться в АПЛ, ведь чувствует, что имеет незаконченное дело в Англии.

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Ему кажется, что он не получил шанса во время своего пребывания в Манчестер Юнайтед, чтобы остаться надолго, учитывая очень молодой возраст и проблеск невероятного таланта.

Возможно, он хочет вернуться в Манчестер Юнайтед, или будет мотивирован доказать им свой класс, выступая в составе одного из соперников", – сказал Пирес bwin.

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