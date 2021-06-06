Пиппо Индзаги нашел новый клуб – придется повторить свой прошлый триумф
6 июня 21:12 - Читати українською
Вслед за своим братом Филиппо Индзаги близок к трудоустройству в новой команде.
По завершении прошлого сезона Индзаги попрощался с Беневенто, который вылетел в Серию Б. В новом сезоне тренер сможет встретиться со своей бывшей командой.
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По информации Sky Sport, Индзаги вскоре станет главным тренером Брешии. "Ласточки" хотят снова играть в элите – именно это станет главной задачей команды.
Стоит отметить, что покорение подобных вершин для Индзаги знакомо. Специалист в позапрошлом сезоне блестяще выиграл второй итальянский дивизион во главе Беневенто.
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