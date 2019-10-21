Пиоли объяснил, почему Милан упустил победу над Лечче

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал ничью в матче 8 тура Серии А против Лечче (2:2).

"Дух команды и идеи, которые мы ей прививаем, иногда просматривались. Однако, если мы не побеждаем, то это наша ошибка. Игры вроде этой, такие клубы как Милан, обязаны выигрывать. В команде собраны качественные игроки, нам нужно просто продолжать работать, чтобы добиваться результата.

Милан – Лечче – 2:2 – видео голов и обзор матча

Да, мне сегодня исполнилось 54 года. Я был наказан двумя своими бывшими игроками – Бабакаром и Кальдерони. Они однозначно преподнесли мне не лучший подарок.

Игроки Милана – достаточно зрелые люди для того, чтобы оценить собственные выступления. Мы заслужили победу, но наша щедрость, а также большое количество позиционных ошибок, привели к тому, что мы потеряли два очка, которые очень хотели взять. У нас было право на эти очки.

Сегодня мы играли в три защитника. Однако не факт, что мы сделаем это в игре против Ромы. Самое важное – это то, что команда привыкает к новым принципам игры. Сегодня я видел, что игроки приспосабливаются к ним", – приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.

Милан пропустил второй мяч от Лечче на 90+2 минуте. Напомним, что в составе гостей выступает хавбек сборной Украины Евгений Шахов, однако отчетную игру он просидел в запасе.

Лечче без Шахова вырвал ничью с Миланом, Парма разгромила Дженоа: 8-й тур Серии А, матчи воскресенья