Пиоли заразился коронавирусом
15:12 - Читати українською
Главный тренер итальянского Милана Стефано Пиоли подхватил печально известный COVID-19.
55-летний специалист заболел, сообщает официальный сайт клуба.
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Пиоли сдал положительный тест на коронавирус в субботу утром. Симптомов заболевания у тренера нет, он ушел на самоизоляцию дома. Остальные тесты игроков и персонала "россонери" оказались отрицательными.
Из-за обнаруженного у Пиоли COVID-19 в Милане приостановили тренировочный процесс. Подготовка к следующему туру Серии А возобновится в понедельник.
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