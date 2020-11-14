55-летний специалист заболел, сообщает официальный сайт клуба.

Миколенко може перейти з Динамо в Мілан – кияни вимагають пристойну суму

Пиоли сдал положительный тест на коронавирус в субботу утром. Симптомов заболевания у тренера нет, он ушел на самоизоляцию дома. Остальные тесты игроков и персонала "россонери" оказались отрицательными.

Из-за обнаруженного у Пиоли COVID-19 в Милане приостановили тренировочный процесс. Подготовка к следующему туру Серии А возобновится в понедельник.

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