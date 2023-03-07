У Оливье Жиру были обнаружены признаки гриппа. Он может не сыграть в ответном матче Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

Центрфорвард Милана Оливье Жиру пропустил тренировку в понедельник, 6 марта. Как информирует Gazzetta dello Sport, француз подхватил грипп. Согласно источнику, первые признаки заболевания Жиру почувствовал еще в воскресенье.

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В среду, 8 марта, Милану предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом. Сообщается, что главный тренер команды Стефано Пиоли планирует взять заболевшего Жиру в Лондон вместе с командой в надежде на то, что Оливье восстановится и сможет сыграть в этой важной встрече.

В текущем розыгрыше ЛЧ Жиру сыграл 7 матчей и забил 4 мяча.

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