Пиоли прокомментировал назначение в Милан и рассказал, чем он отличается от Джампаоло

Новый главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал свое назначение, а также поделился мнением о своем предшественнике – Марко Джампаоло.

"Моя задача – помочь игрокам Милана прогрессировать. Надо сделать так, чтобы они проявляли свои лучшие качества. Надо вернуть доверие фанатов Милана.

Мне надо понять игроков Милана, проникнуть в их головы. Я много требую от себя, поэтому буду много требовать и от моих игроков. Впереди у нас еще весь чемпионат – есть время, чтобы достичь успеха. Я начинаю с большим энтузиазмом. Меня позвали в большой клуб и я уверен, что могу принести ему большую пользу.

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Болельщики недовольны? Я очень их уважаю, у них есть право на критику. Но для меня это дополнительный стимул.

Джампаоло – отличный тренер, но наши идеи очень отличаются. Идея, интенсивность и беспристрастность – три моих главных принципа. Я всегда настроен позитивно и хочу, чтобы игроки получали удовольствие от пребывания в команде", – цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.

Напомним, вчера Милан сообщил об отставке Марк Джампаоло. Новым тренером команды стал Стефано Пиоли, ранее работавший с Лацио, Интером и Фиорентиной. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на один год.

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