"Мы выиграли много матчей, потому что у нас сильные футболисты, и я не променял бы их на других. Чалханоглу обладает невероятной техникой, он фантастический футболист, всегда знает, что делать на поле. Он щедрый, он топ-игрок.

Чалханоглу переедет на Туманный Альбион, – журналист

Может ли он стать свободным агентом летом? Думаю, Чалха здесь все устраивает, переговоры идут, и мы все очень хотим одного (заключить новое соглашение – прим.)", – цитирует Пиолы Football Italia.

Заметим, Милан пошел на зимнюю паузу лидером Серии А с 1-очковым отрывом от Интера. Чалханоглу провел 20 матчей в футболке "россонери" во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 9 результативных пасов. Его контракт с клубом завершается летом 2021 года, а главным претендентом на него называют Манчестер Юнайтед.

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