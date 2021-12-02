"Это для тебя, Златан! Это сезон, который может доставить нам удовольствие, хотя я не знаю, как далеко мы можем зайти. Златан – единственный игрок, который поздравил меня, как только я подписал новый контракт. Он прислал сообщение: "Поздравляю, мистер, теперь разберитесь и с моим!".

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На этот раз мы играли преданно и целеустремленно. Мы должны выкладываться по полной, без этого превзойти соперника невозможно. Если у нас нет мяча, нам нужно упорно бороться, чтобы вернуть его как можно скорее. Мы делали это с такой же интенсивностью и своевременностью, поэтому готовы пойти на определенный риск. Впрочем, упорство очень важно, такое решительное отношение помогает нам улучшить качество футбола.

Мессиасу потребовалось время, чтобы успокоиться, особенно потому, что он прибыл с физическими проблемами. Это усложнило задание, но он – игрок, которого мы ждали. Мы все видели его потенциал. К сожалению, у нас всегда есть и плохие новости. Надеюсь, что у Кьяера все не так серьезно. Он вывихнул колено, но пока мы не знаем, связано это с боковой связкой или какая-нибудь другая ситуация. Он так важен для нас, как на поле, так и в раздевалке", – приводит слова Пиоли Football Italia.

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