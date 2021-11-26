"Я надеюсь, что смогу получить много эмоций на этой скамье, мы амбициозны и хотим продолжать в том же духе.

Пиоли официально продлил контракт с Миланом

Как я готовлюсь к матчам? Я пытаюсь понять игроков, их готовность, особенно ментально. Единственный ритуал, который позволяю себе перед игрой, это кофе. Поэтому я могу посидеть несколько минут в тишине, прежде чем снова приступать к предматчевому анализу.

Я многое изучаю, несмотря на воплощенную работу технических специалистов, у которых я черпал вдохновение. Только тогда осознаешь, что предлагать, после того как почувствовал, полностью изучил и попробовал. Главное – максимально использовать характеристики игроков", – цитирует алленаторе Milan Magazine.

Напомним, что Стефано Пиоли подписал контракт с Миланом до конца сезона 2022/23. Он возглавил "россонери" в октябре 2019-го.

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