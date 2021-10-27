"Это наш 4-й матч за последние 10 дней, при этом у нас есть небольшое пространство для ротации, а Торино – очень крепкий соперник. Мы хорошо контролировали игру, и Торино угрожал нам только в конце, когда пошел ва-банк и отправил всех вперед.

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Я знаю о наших достижениях и очень ценю ребят. Против таких команд, как Торино, Верона, трудно играть, учитывая их стиль, но дальше, я надеюсь, будет иначе. Нас ждет Рома – хороший соперник с большим выбором атакующих футболистов, это будет интригующий матч", – цитирует Пиоли Football-Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, "россонери" минимально одолели Торино (1:0) благодаря голу Жиру и возглавили турнирную таблицу Серии А.

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