Пиоли официально продлил контракт с Миланом
13:17 - Читати українською
Руководство итальянского Милана договорилось о продлении сотрудничества с главным тренером команды Стефано Пиоли.
56-летний специалист поставил подпись под новым соглашением по "россонери", сообщает Milan TV.
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Пиоли останется на Сан-Сиро минимум до конца сезона 2022/23. Нынешняя кампания – третья для алленаторе во главе Милана. Пока наивысшим достижением команды под руководством Пиоли стало второе место в Серии А по итогам сезона 2020/21.
К слову, после 13-ти туров текущего чемпионата Италии Милан делит лидерство с Наполи. В активе дуэта грандов по 32 очка.
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